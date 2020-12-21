SÜPER LİG

Galatasaray'da Muslera'nın son durumu ne?

Fernando Muslera'dan endişelendiren haber

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan ve ligin ikinci yarısına yetişmesi beklenen Fernando Muslera'dan endişelendiren bir haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, pubis bölgesindeki ağrıları nedeniyle tecrübeli eldivene özel tedavi uygulandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Galatasaray Muslera'nın yokluğunu ciddi şekilde hissetti.

Galatasaray Muslera'nın yokluğunu ciddi şekilde hissetti.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile yarın evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda grup halinde dar alanda pas oyunu yapan oyuncular, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Etebo idmanı tamamlayamadı

Sağ üst arka adalesinde çekme hisseden Peter Etebo, çalışmayı yarıda bıraktı. Etebo'nun durumu yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Falcao kondisyoner eşliğinde çalıştı

Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Babel'e özel program

Yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Ryan Babel, rehabilitasyon sürecinin yanı sıra sırt ağrıları nedeniyle özel bir program çerçevesinde salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

Muslera'ya ağrıları nedeniyle tedavi uygulandı

Fernando Muslera ise çalışmalarını programı dahilinde sürdürdü. Tecrübeli kalecinin pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlandığı bildirildi.

Fatih Terim gördüğü kırmızı kart sonrasında çılgına döndü: "Sen nasıl hakemsin?"
Fatih Terim gördüğü kırmızı kart sonrasında çılgına döndü: "Sen nasıl hakemsin?"

Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada adeta çılgına döndü. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, mücadele içerisinde yaşanan bir pozisyonda kendisine itiraz eden Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.69. dakikada kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyuldu.Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki gösterdi.Terim, kırmızı kart gördüğü için Göztepe maçında takımının başında olamayacak.

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