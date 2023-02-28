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Spor

Aslan'da sol bek sorunu çözüldü

Galatasaray'da Kazımcan'ın iyileşmesi ve ara transferde Adekugbe'nin takıma katılmasıyla sol bekteki problem çözüldü. Teknik direktör Okan Buruk, Antalya kampında iki oyuncudan da istediği verimi aldı.

09:06 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Sam Adekugbe

Sam Adekugbe

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sezon başından bu yana en büyük problemi bek bölgelerinde yaşıyordu. Yetersiz performanslar ve sakatlıklar bu süreçte tecrübeli teknik adama epey sıkıntı yaşattı. Van Aanholt'un takımdan ayrılması, Kazımcan Karataş'ın sakatlıktan dönmesi ve devre arasında Hatayspor'dan kiralanan Adekugbe'nin de transfer edilmesinin ardından Okan Buruk'un eli rahatladı.


Antalya kampında Kazımcan ve Adekugbe'yi sol bekte deneyen Buruk, iki oyuncunun performansından da memnun kaldı. Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'in kalan haftalarında iki oyuncuyu değişmeli olarak sol bekte oynatacak.


Dubois yerine geçiyor

Sol bekte yaşanan krizin çözülmesinin ardından Leo Dubois de asıl mevkisi olan sağ beke geri dönüyor. 28 yaşındaki Fransız oyuncu, sağ bek bölgesinde Sacha Boey'le forma savaşı verecek.


Van Aanholt'un yetersiz performansı, Kazımcan ve Emre Taşdemir'in yaşadığı sakatlıklar sonrasında mecburen sol beke geçen Dubois, bu bölgede 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Tecrübeli oyuncunun, sağ bekte ise 2 asisti bulunuyor.


Galatasaray'ın Sassuola'dan kiraladığı Kaan Ayhan da stoperde görev yapmasına rağmen savunmanın sağ ve sol tarafında da oynayabiliyor. Olası sakatlık durumunda Kaan Ayhan formülü de devreye girebilir.






#Galatasaray
#Kazımcan Karataş
#Samuel Adekugbe
1 saat önce
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