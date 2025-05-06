Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 2 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas organizasyonuyla devam etti.