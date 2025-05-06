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Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

21:346/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 2 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.


Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas organizasyonuyla devam etti.


Futbolcular, 4'e 4 oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla günü tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.






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