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Spor

Galatasaray'da üç isim statü gereği forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

11:35 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:10 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
Galatasaray'ın Rizespor maçındaki 11'i
Galatasaray'ın Rizespor maçındaki 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.


Ligde 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 12 puanla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.


Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.




Galatasaray'da eksikler

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.


Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın oynanacak maçta görev alamayacak.


Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.


Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.



Ligdeki 4 maçta 14 gol kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.


Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.









#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Ismail Jakobs
#Roland Sallai
#Gaziantep FK
#Süper Lig
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