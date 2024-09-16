Galatasaray'da üç isim statü gereği forma giyemeyecek

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Adana Demirspor-Galatasaray maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mauro Icardi'nin, sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ortaya çıktı. Peki Icardi, ne kadar süre sahalardan uzak kalacak? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.