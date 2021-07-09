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Galatasaray'dan Şenol Güneş'e tepki

Galatasaray Spor Kulübü, bugün yaptığı açıklamada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan Şenol Güneşe tepki
2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta Şenol Güneş ve Fatih Terim hatıra fotoğrafı çektirdi. (ARŞİV)

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası dün ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkıp soruları yanıtladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda birçok konuya değinen Güneş, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

Galatasaray Spor Kulübü, bugün yaptığı açıklamada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, oyuncuları Taylan Antalyalı hakkında söylediği sözlere resmi siteden yaptığı açıklamayla yanıt verdi:

İşte Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı açıklama:

  • A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.
  • Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.
  • Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.
  • Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Şenol Güneş ne demişti?

Şenol Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum." ifadelerini kullandı.

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