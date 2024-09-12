Galatasaray, son yıllarda takımlarıyla problem yaşayan dünya yıldızları için cazibe merkezi haline geldi. Mauro Icardı ile başlayan furya, Victor Osimhen ile zirve yaptı. Napoli'de sıkıntılar yaşayan Nijeryalı yıldızın tercihi de Galatasaray oldu.