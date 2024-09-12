Galatasaray, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.
"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech'in tedavisine başlanmıştır."
31 yaşındaki yıldız ismin Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak maçın kadrosunda yer alması beklenmiyor.