|
Spor

Galatasaray'dan Hakim Ziyech açıklaması: "2. derece yırtık..."

Galatasaray, Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hakim Ziyech'in sağlık durumunu açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirmede, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği belirtildi.

20:07 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech

Galatasaray, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.


Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech'in tedavisine başlanmıştır."


31 yaşındaki yıldız ismin Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak maçın kadrosunda yer alması beklenmiyor.






#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Sakatlık
31 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Malatya 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi