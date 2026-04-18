Galatasaray'ın golü ofsayt mıydı? Eski hakemler değerlendirdi

21:3818/04/2026, Cumartesi
Topun ayağından çıktığı an.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, 60. dakikada Sane'nin golüyle farkı 3'e çıkardı fakat ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Eski hakemler kararı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman'da ilk yarı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin 60. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkarttı.

Golün ardından hakem Batuhan Kolak'a VAR'dan tavsiye geldi. Ofsayt kararı için monitöre giden Kolak, izledikten sonra golü geçersiz saydı. Bu karar sosyal medyada tartışma konusu olurken, eski hakemler verilen kararı değerlendirdi.

Galatasaray’dan Leroy Sane’nin iptal edilen golü sonrası paylaşım geldi.

VAR'dan gelen görüntü;
GALATASARAY'IN GOL İPTALİ DOĞRU MU, HAKEMLER NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel:
"Galatasaray'ın iptal edilen golü şaka gibi. Futbolun ruhuna aykırı, 50 kez izleseler ofsayt mı değil mi diye netliği olmayan pozisyon için , cımbızla bulup gol iptali için izleme tavsiyesi yapıldı."
Serdar Akçer:
"Gençlerbirliği 6 numaralı Goutas ile mücadelede olan Galatasaraylı (Yunus galiba) oyuncu topa ilk temas anında ofsayt ve rakibine etkisi var."
Mark Clattenburg:
"Ben ofsayt pozisyonundaki oyuncunun savunmacının topa oynama kabiliyetini engellediğine inanmıyorum. Bu golün geçerli sayılması gerektiğini düşünüyorum. Her iki oyuncu da topu ıskalıyor ve bu nedenle bence Galatasaray’ın golü geçerli sayılmalıydı."



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
