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Galatasaray'ın istediği yıldıza kulüp engeli: Burak Elmas bizzat devredeydi

Transfer çalışmalarına devam eden eden Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki Rumen oyuncu Nicolae Stanciu'nun kulüpten ayrılmayacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın istediği yıldıza kulüp engeli: Burak Elmas bizzat devredeydi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Fatih Terim önderliğinde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında, Nicolae Stanciu hakkında çıkan haberleri doğrulamıştı. Başkanlar düzeyinde bir görüşme olduğunu ve oyuncu için istenilen bonservisin yüksek bulunduğunu belirtmişti.

"Slavia'da kalacak"

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdík'te yaptığı açıklamada Stanciu'nun takımda kalacağını duyurdu. Tvrdik, "Pazartesi günkü Yönetim Kurulu toplantısında, Nicolae Stanciu'nun Slavia'da kalmasına oybirliğiyle karar verdik" ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray'ı istiyordu
  • 4 Temmuz 2019 tarihinde Al Ahli'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen oyuncunun sözleşmesi, 2023 yılında sona erecek. Geride bıraktığımız sezon 45 maçta forma giyen Stanciu 16 gol ve 8 asistle oynarken, oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istediği biliniyordu.

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