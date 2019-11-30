Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'a gidecek ve bu kentte kampa girecek.

📸 Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. ✅ pic.twitter.com/jEoWb5wLRA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 30 Kasım 2019

4 sakat bir cezalı

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: