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Galatasaray'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Süper Lig'de verilen aranın sonuna yaklaşırken transferlerini bitiriyor. İspanyol kaleci Inaki Pena'ya imza attıran sarı kırmızılıların yarın da Bafetimbi Gomis ile Erick Pulgar'ı KAP'a bildirmesi bekleniyor. Galatasaray'da uzun süredir beklenen Gedson Fernandes'in transferi ise Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin çözümüyle gerçekleşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni transferleri İstanbula geliyor
Erick Pulgar - Fiorentina

Galatasaray devre arası transfer döneminde kritik günler geçiriyor. Sarı kırmızılılar lige verilen arada kadrosunu 3 isimle güçlendirirken bir ismi de kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

Kalede yaşanan sorunlar sebebiyle teknik heyetin talebi doğrultusunda Inaki Pena'yı kiralayan sarı kırmızılılar, Fiorentina'dan Erick Pulgar ve bonservisi elinde olan Bafetimbi Gomis'i de kadrosuna kattı.

Galatasaray bu isimlere ek olarak Gedson Fernandes transferini de kısa süre içerisinde bitirmeye çalışıyor.

  • Sarı kırmızılılar Portekizli futbolcuyu kadroya yazabilmek için sakatlığı devam eden Mbaye Diagne'yi kiralık olarak takımdan göndermeye çalışıyor. Senegalli oyuncu için düşünülen bu plan gerçekleşmezse futbolcunun sözleşmesinin 6 aylık feshi gündeme gelebilir.

Öte yandan Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı da kadrosuna katabilir. Sarı kırmızılılar, Luyindama'nın gidişi Alpaslan'ın da sakat oluşu nedeniyle bu mevkii de an itibariyle eksik. Tecrübeli futbolcunun transfer için Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi.

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