Galatasaraylı Emin Bayram kimdir? Emin Bayram oynadı sosyal medya yıkıldı
Emin Bayram Galatasaray ile 2. maçına çıktı: Sosyal medya yıkıldı
Galatasaray’da Mario Lemina, Başakşehir karşılaşmasının 53. dakikasında sakatlanarak yerini 17 yaşındaki genç futbolcu Emin Bayram’a bıraktı. Emin Bayram bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray A Takımı ile 2. resmi maçına çıkmış oldu. Genç oyuncunun başarılı performansı sosyal medyanın gündemi oldu.
Haber MerkeziİHA
Son olarak Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçında Mario Lemina sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin 51. dakikasında Başakşehir golünden sonra santra yapılmadan önce Lemina kendini yere bıraktı. Karşılaşmaya devam edemeyen 26 yaşındaki futbolcunun yerine 53. dakikada Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram’a şans verdi.
Bu karşılaşmayla birlikte Emin Bayram, bu sezon ikinci kez Galatasaray A Takımı ile 2. resmi maçına çıkmış oldu. Genç oyuncu daha önce Konyaspor deplasmanında son dakikalarda süre almıştı.
Emin Bayram'ın Başakşehir karşılaşmasında süre alması sosyal medyanında gündemi oldu. Genç oyuncunun başarılı performansı taraftarlardan alkış aldı.
Sosyal medyada Emin Bayram için atılan tweetlerin bazıları şu şekilde;
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