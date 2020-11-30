SÜPER LİG

Galibiyeti bulunmayan tek takım: Süper Lig'in dibine demir attılar

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü bu sezon henüz 3 puanla tanışamadı. Galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki başkent ekibi, 10. hafta sonunda ligin son sırasında yer aldı.

Haber Merkezi AA
Ankaragücü'nün Trabzonspor maçındaki 11'i

Ankaragücü'nün Trabzonspor maçındaki 11'i

Fotoğraf: Okan Özer / AA

Sezona teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde başlayan MKE Ankaragücü, sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da etkisiyle sahadan istediği sonuçlarla ayrılamadı.

Geride kalan 10 lig haftasında 8 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı.

Sadece 2 puanı var

Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

9. haftadaki Göztepe yenilgisi sonrası Fuat Çapa ile yollarını ayıran başkent temsilcisini, Trabzonspor maçında sahaya antrenör olarak Mustafa Dalcı çıkardı.

Trabzonspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretine son veremeyen MKE Ankaragücü, 11. hafta maçında Antalyaspor'a konuk olacak.

Gaziantep FK'dan dikkati çeken istatistik: Evinde bileği bükülmüyor
Gaziantep FK'dan dikkati çeken istatistik: Evinde bileği bükülmüyor

Bu sezon Süper Lig'deki ikinci yılını geçiren kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiriyor.Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra maç kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, sahasında gösterdiği performansla da dikkati çekiyor.İç sahada 318 gündür kaybetmeyen Gaziantep FK, 12'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere sahasında çıktığı son 13 maçta 6 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.Söz konusu maçlarda 27 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.Gaziantep ekibi, evindeki son mağlubiyetini geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Gaziantep FK, 18 Ocak'ta oynanan maçı, 2-0 kaybetmişti.Uzatmalarda yıkılan Sumudica çılgına döndüGaziantep FK cephesinden ilginç tepki: Sumudica Türk pasaportu mu alsın?

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