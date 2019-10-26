Gaziantep FK – Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor'un golünü 33. dakikada Cisse kaydederken, ev sahibi ekibin golünü 90+1. dakikada Kana Biyik attı. Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 18'e, Gaziantep ise 12'ye yükseltti.
Karşılaşmadan dakikalar
6’ncı dakikada sol kanada atılan uzun pasta topu alan Junior Fernandes ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya çıktı.
33’üncü dakikada ev sahibi takımda Kenan Özer'in hatalı pasında topu kazanan Junior Fernandes, savunmanın arkasına sarkan Cisse'ye pas verdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
40’ıncı dakikada Morais'in uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.
69’uncu dakikada Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan’ın sol taraftan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuran Kana-Biyik’ın şutu az farkla dışarı çıktı.
74’üncü dakikada gelişen konuk ekibin atağında, Papiss Cisse’nin ceza sahasında yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topa gelişine vuran Junior Fernandes’in şutu, kalecide kaldı.
90’ıncı dakikada kırmızı-siyahlılarda Twumasi ceza sahası çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Kana-Biyik’ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-1.
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