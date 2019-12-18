Gaziantep FK-Kırklarelispor: 2-3

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşılaşan TFF 2.Lig ekibi Kırklarelispor, zorlu maçta 3-2 mağlup olmasına olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 2-1’lik skorun avantajı ile sürpriz bir sonuca imza atarak Son 16 Turu’na kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Gaziantep FK’nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer’in çektiği şut barajı ve kaleciyi geçerek ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Kırklarelispor’da ceza sahası içinde topla buluşan Mert Sinan, kaleci Yuri’yi geçerek topu filelere gönderdi. 1-1

67. dakikada Jefferson’un ceza sahası içerisinden çektiği sert şut kaleci Egemen’de kaldı.

69. dakikada Muhammet Demir’in çektiği şut az farkla auta çıktı.

72. dakikada Kırklarelispor, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Malik Karaahmet’in attığı gollle deplasmanda öne geçti. 1-2

83. dakikada Muhammet Demir müthiş bir frikik golü atarak skoru eşitledi. 2-2

89. dakikada Muhammet Demir’in ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 3-2

90+1. dakikada Kayode’nin ceza sahası içerisine yaptığı tehlikeli ortaya Papy dokunamadı.

Mücadele 3-2 sona erdi.