Gaziantep FK'nın yeni hocası belli oldu! Herkes Sumudica derken...

Gaziantep FK'nın yeni hocası belli oldu! Herkes Sumudica derken...

17:23 21/04/2026, Salı
G: 21/04/2026, Salı
Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde istifa kararı aldığını açıklamıştı.
Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı. Genç çalıştırıcının yerine anlaşmaya varılan isim belli oldu. İşte detaylar...

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Mirel Radoi ile anlaşmaya vardı.

bein Sports'ta yer alan habere göre 45 yaşındaki Rumen teknik adamın, bu gece Gaziantep'te olması bekleniyor.

Radoi kariyerinde FCSB, Romanya U21, Romanya, CS U Craiova, Al-Tai, Al-Bataeh ve Al-Jazira gibi takımlarda görev almıştı.



