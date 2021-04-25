Gaziantep forması giyen 3 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi

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İmkansız diye bir şey yok

Türkiye 25’incisi olduğu üniversite sınavının ardından uzay bilimleri bölümünde, aynı anda üç yan dal yaparak mezun olan serebral palsili Turgay Karakaş, TÜBİTAK’ta savunma sanayinin önemli projelerinde görev yapıyor. Karakaş, “Türkiye’nin uzun menzilli ilk seyir füzesinin projesinde çalıştım. SP’li çocuklara örnek olabilmek beni mutlu ediyor. İmkansız diye bir şey de yok, sadece biraz zaman alıyor” dedi.