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Gaziantep Polisgücü finalde

Gaziantep Polisgücü finalde

16:3226/05/2025, Pazartesi
AA
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Ece Şahiner ve Anna Ryabova, Gaziantep ekibini galibiyete taşıdı.
Ece Şahiner ve Anna Ryabova, Gaziantep ekibini galibiyete taşıdı.

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalde Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü 2-1 yenen Gaziantep Polisgücü, finale yükseldi.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Gaziantep Polisgücü, ikinci yarıda gelen gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.


Gaziantep temsilcisinin gollerini Ece Şahiner ve Anna Ryabova atarken, Kırıkkale ekibinin golünü ise Tuğçe Şahiner kaydetti.


Gaziantep ekibi, Alanya Yıldızları-Haydarpaşa maçının kazanıyla 29 Mayıs Perşembe günü finalde karşılaşacak.


Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise Alanya Yıldızları-Haydarpaşa maçının kaybedeniyle 28 Mayıs Çarşamba günü üçüncülük için karşı karşıya gelecek.





#Gaziantep Polisgücü
#Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
#Avsallar Hokey Sahası
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