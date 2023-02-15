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Spor

Genç milli boksör Sena Karakütük depremde hayatını kaybetti

Türkiye Boks Federasyonu, gençler kategorisinde milli sporcu Sena Karakütük'ün "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi.

14:02 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
Sena Karakütük

Sena Karakütük

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.


Milli boksör hayatını kaybetti

Türkiye Boks Federasyonu, gençler kategorisinde milli sporcu Sena Karakütük'ün "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi.


Federasyondan yapılan açıklamaya göre, depreme Adıyaman'da yakalanan Sena'nın vefat ettiği belirtilerek, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, milli sporcularımızdan Sena Karakütük’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve boks camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." denildi.


#boks
#Sena Karakütük
#Türkiye Boks Federasyonu
1 saat önce
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Genç milli boksör Sena Karakütük depremde hayatını kaybetti
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