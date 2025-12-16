Gençlerbirliği Volkan Demirel'den sonra hocasını buldu! Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç sonu yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.