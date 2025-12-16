Gençlerbirliği Volkan Demirel'den sonra hocasını buldu! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, istifa kararı alan teknik direktör Volkan Demirel'in yerine Metin Diyadin göreve getirildi.
Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ardından Metin Diyadin ile resmi sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."