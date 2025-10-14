Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.