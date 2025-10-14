Yeni Şafak
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

18:1914/10/2025, Salı
AA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.


Kırmızı-siyahlılar, gruplar halinde dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çalıştı.


Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.


Tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu'nun ise fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.






#Gençlerbirliği
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
