Gençlerbirliği'nin kamp programı açıklandı

Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta Lara'da toplanarak sezonun ikinci yarısı için antrenmanlara başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 14 Ocak'ta Antalyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu tarihe kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.