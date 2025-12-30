Yeni Şafak
Gençlerbirliği'nin kamp programı açıklandı

17:0930/12/2025, Salı
AA
Trendyol Süper lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon arasında Antalya'da kamp yapacak.

Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu.


Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta Lara'da toplanarak sezonun ikinci yarısı için antrenmanlara başlayacak.


Başkent ekibi, Antalya kampında 8 Ocak'ta hazırlık maçı oynamayı planlıyor.


Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 14 Ocak'ta Antalyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu tarihe kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.


Karşılaşma sonrası Ankara'ya dönecek kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.





#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Antalya
