Maç sonrası konuşan takım arkadaşı Kiki Kouyate, "Annesinin gece öldüğünü öğrendi. Maçta oynamak ve takıma yardım etmek için her şeyini verdi. Bunu herkes yapamaz. Kalplerimiz bu zor anı paylaşmak için onunla birlikte. Annesi huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Montpellier teknik direktörü Michel Der Zakarian ise, "Bu sabah öğrendik. Çok üzgündü, yine de bizimle oynamaya karar verdi. O iyi bir futbolcu, bunlar hayatta olan zor şeyler. Annenizi kaybettiğinizde hayat çok karmaşık hale gelir" dedi.