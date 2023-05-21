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Spor

Annesini kaybetti maça çıktı gözyaşlarına hakim olamadı

Fransa Ligue 1'de dün oynanan Nantes-Montpellier maçında duygu seli yaşandı. Maç öncesi annesini kaybettiği haberini alan Sylla, maça çıkmak istedi ve maç sırasında gözyaşlarını tutamadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:56 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sylla, maçın sonuna kadar sahada kaldı.

Sylla, maçın sonuna kadar sahada kaldı.

Fransa Ligue 1'de dün akşam saatlerinde oynanan Nantes-Montepellier maçı duygusal anlara sahne oldu.


Maçı 3-0 kazanan konuk ekipte, maç öncesi sol bekte görev yapan Issiaga Sylla'nın annesinin vefat ettiği haberi geldiği fakat Gineli sol bekin maça çıkmak istediği öğrenildi.


Maçın son bölümünde takımının 88. dakikada attığı 3. golün ardından kendini tutamayan 29 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarına boğuldu. Sylla'nın ağladığını gören arkadaşları hemen onun yanına giderek teselli etmeye çalıştı.


İşte o anlar;

Maç sonrası konuşan takım arkadaşı Kiki Kouyate, "Annesinin gece öldüğünü öğrendi. Maçta oynamak ve takıma yardım etmek için her şeyini verdi. Bunu herkes yapamaz. Kalplerimiz bu zor anı paylaşmak için onunla birlikte. Annesi huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.


Montpellier teknik direktörü Michel Der Zakarian ise, "Bu sabah öğrendik. Çok üzgündü, yine de bizimle oynamaya karar verdi. O iyi bir futbolcu, bunlar hayatta olan zor şeyler. Annenizi kaybettiğinizde hayat çok karmaşık hale gelir" dedi.


Gineli milli oyuncu, maçın ardından annesinin Pazartesi günü yapılması planlanan cenaze törenine katılmak üzere Gine'nin başkenti Konakri'ye gitti.





#Fransa Ligue 1
#Montepellier
#Nantes
#Issiaga Sylla
1 saat önce
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