Gökhan Ünal 3. Lig'e transfer oluyor

Son olarak Menemen Belediyespor'da forma giyen 35 yaşındaki golcü oyuncu Gökhan Ünal, sürpriz bir transfere imza atıyor.
Tecrübeli futbolcunun 3. Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor'la anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Bir dönem Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Gökhan Ünal, Gençlerbirliği'nde profesyonel olduktan sonra Hacettepe, Osmanlıspor, Yozgatspor, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka formaları giymişti. 35 yaşındaki Gökhan Ünal, 2016-2017 sezonunda 2. lig ekibi Menemen Belediyespor'a imza atmıştı.
Gökhan Ünal 2005-2006 yılında Kayserispor formasıyla attığı 25 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.
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