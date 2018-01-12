SÜPER LİG

Gökhan Ünal 3. Lig'e transfer oluyor

Süper Lig'in eski gol kralı Gökhan Ünal'ın 3. Lig ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor'a transferinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Ünal, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Gökhan Ünal, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Son olarak Menemen Belediyespor'da forma giyen 35 yaşındaki golcü oyuncu Gökhan Ünal, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Tecrübeli futbolcunun 3. Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor'la anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Bir dönem Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Gökhan Ünal, Gençlerbirliği'nde profesyonel olduktan sonra Hacettepe, Osmanlıspor, Yozgatspor, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka formaları giymişti. 35 yaşındaki Gökhan Ünal, 2016-2017 sezonunda 2. lig ekibi Menemen Belediyespor'a imza atmıştı.

Gökhan Ünal 2005-2006 yılında Kayserispor formasıyla attığı 25 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

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