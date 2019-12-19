ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Gol düellosunda Kayserispor turladı

Kayserispor, 3-2 kazandığı maçın rövanşında Manisa FK ile 3-3 berabere kaldı ve Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor zorlansa da kupada turlamayı başardı.

Kayserispor zorlansa da kupada turlamayı başardı.

Fotoğraf: İbrahim Kahrıman / AA

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, Türkiye Kupası 5 turu ikinci maçında 2. Lig ekibi Manisa FK'ya konuk oldu. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, oldukça zorlandığı rövanş mücadelesinde 3-3 berabere kalarak üst tura yükseldi.

Kayserispor'un gollerini 63. dakikada penaltıdan Aksel Aktaş ile 73 ve 83. dakikalarda Ömer Uzun kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 30. dakikada Zahit Fındık, 83'te Erman Bulucu ve 90+1'de Erhan Kara'dan geldi.

Kayserispor'un son 16 turundaki rakibi, 20 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

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