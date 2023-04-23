Golcülere Jesus etkisi

Tarihinin en erken lig şampiyonluğuna 2013-14'te ulaşan Fenerbahçe, o dönem forvet hattı üretkenliğinde verimli bir sezon geçirmişti. Kuyt, Webo, Emenike ve Sow'dan oluşan forvet dörtlüsü ligde 46 gol ve 25 asistle şampiyonluğa katkı sağlamıştı.





Bu sezon ise forvet hattı 2013-14 sezonundaki forvet dörtlüsünü yakaladı. Valencia, Joshua King, Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ligde 46 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.





Tüm kulvarlarda 74 gol





Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları Avrupa kupası ve Türkiye Kupası maçları eklendiğinde 2013-14 sezonundaki hücum oyuncularını skor katkısı anlamında geçiyor. 2013-14 sezonunda forvet oyuncuları tüm kulvarlarda 51 gol atarken, Fenerbahçe'nin bu sezonki forvet oyuncuları tüm kulvarlarda 60 gol atarken, 14 asistle takıma katkı sağladı. Forvet beşlisi toplamda 74 gole katkı sağladı.





2013-14 forvet hattı (Ligde 46 gol 25 asist)





Sow

Tüm kulvar: 16 gol 8 asist

Lig: 15 gol 7 asist





Emenike

Tüm kulvar: 15 gol 9 asist

Lig: 12 gol 9 asist





Kuyt

Tüm kulvar: 10 gol 8 asist

Lig: 10 gol 6 asist





Webo

Tüm kulvar: 10 gol 3 asist

Lig: 9 gol 3 asist





Bu sezon forvet hattı (46 gol 10 asist)





Valencia

Tüm kulvar: 31 gol 5 asist

Lig: 27 gol 4 asist





Batshuayi

Tüm kulvar: 15 gol 1 asist

Lig: 10 gol 1 asist





King

Tüm kulvar: 6 gol 3 asist

Lig: 4 gol 1 asist





Pedro

Tüm kulvar: 4 gol 1 asist

Lig: 3 gol 1 asist





Serdar Dursun

Tüm kulvar: 4 gol 5 asist

Lig: 1 gol 3 asist





Berisha

Tüm kulvar: 1 gol

Lig: 1 gol



















