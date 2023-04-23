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Spor

Golcülere Jesus etkisi

Fenerbahçe'nin 5 forveti üretkenlikte 2013-14 sezonundaki dörtlüyü yakaladı. 2013-14'te forvet dörtlüsü 46 gol ve 25 asist yapmıştı. Bu sezonki forvet beşlisi ise şu ana kadar 46 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

09:55 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Tarihinin en erken lig şampiyonluğuna 2013-14'te ulaşan Fenerbahçe, o dönem forvet hattı üretkenliğinde verimli bir sezon geçirmişti. Kuyt, Webo, Emenike ve Sow'dan oluşan forvet dörtlüsü ligde 46 gol ve 25 asistle şampiyonluğa katkı sağlamıştı.


Bu sezon ise forvet hattı 2013-14 sezonundaki forvet dörtlüsünü yakaladı. Valencia, Joshua King, Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ligde 46 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.


Tüm kulvarlarda 74 gol

Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları Avrupa kupası ve Türkiye Kupası maçları eklendiğinde 2013-14 sezonundaki hücum oyuncularını skor katkısı anlamında geçiyor. 2013-14 sezonunda forvet oyuncuları tüm kulvarlarda 51 gol atarken, Fenerbahçe'nin bu sezonki forvet oyuncuları tüm kulvarlarda 60 gol atarken, 14 asistle takıma katkı sağladı. Forvet beşlisi toplamda 74 gole katkı sağladı.


2013-14 forvet hattı (Ligde 46 gol 25 asist)

Sow

Tüm kulvar: 16 gol 8 asist

Lig: 15 gol 7 asist


Emenike

Tüm kulvar: 15 gol 9 asist

Lig: 12 gol 9 asist


Kuyt

Tüm kulvar: 10 gol 8 asist

Lig: 10 gol 6 asist


Webo

Tüm kulvar: 10 gol 3 asist

Lig: 9 gol 3 asist


Bu sezon forvet hattı (46 gol 10 asist)

Valencia

Tüm kulvar: 31 gol 5 asist

Lig: 27 gol 4 asist


Batshuayi

Tüm kulvar: 15 gol 1 asist

Lig: 10 gol 1 asist


King

Tüm kulvar: 6 gol 3 asist

Lig: 4 gol 1 asist


Pedro

Tüm kulvar: 4 gol 1 asist

Lig: 3 gol 1 asist


Serdar Dursun

Tüm kulvar: 4 gol 5 asist

Lig: 1 gol 3 asist


Berisha

Tüm kulvar: 1 gol

Lig: 1 gol






#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Jorge Jesus
1 saat önce
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