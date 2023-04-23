Golcülere Jesus etkisi

Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Tarihinin en erken lig şampiyonluğuna 2013-14'te ulaşan Fenerbahçe, o dönem forvet hattı üretkenliğinde verimli bir sezon geçirmişti. Kuyt, Webo, Emenike ve Sow'dan oluşan forvet dörtlüsü ligde 46 gol ve 25 asistle şampiyonluğa katkı sağlamıştı.
Bu sezon ise forvet hattı 2013-14 sezonundaki forvet dörtlüsünü yakaladı. Valencia, Joshua King, Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ligde 46 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları Avrupa kupası ve Türkiye Kupası maçları eklendiğinde 2013-14 sezonundaki hücum oyuncularını skor katkısı anlamında geçiyor. 2013-14 sezonunda forvet oyuncuları tüm kulvarlarda 51 gol atarken, Fenerbahçe'nin bu sezonki forvet oyuncuları tüm kulvarlarda 60 gol atarken, 14 asistle takıma katkı sağladı. Forvet beşlisi toplamda 74 gole katkı sağladı.
Tüm kulvar: 16 gol 8 asist
Lig: 15 gol 7 asist
Tüm kulvar: 15 gol 9 asist
Lig: 12 gol 9 asist
Tüm kulvar: 10 gol 8 asist
Lig: 10 gol 6 asist
Tüm kulvar: 10 gol 3 asist
Lig: 9 gol 3 asist
Tüm kulvar: 31 gol 5 asist
Lig: 27 gol 4 asist
Tüm kulvar: 15 gol 1 asist
Lig: 10 gol 1 asist
Tüm kulvar: 6 gol 3 asist
Lig: 4 gol 1 asist
Tüm kulvar: 4 gol 1 asist
Lig: 3 gol 1 asist
Tüm kulvar: 4 gol 5 asist
Lig: 1 gol 3 asist
Tüm kulvar: 1 gol
Lig: 1 gol