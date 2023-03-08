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Spor

Görevi bırakan Abdullah Avcı Trabzon'a geldi

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden Abdullah Avcı'yı Trabzon'da taraftarlar, çiçekle karşıladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:13 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Abdullah Avcı'ya havalimanında çiçek verildi.

Abdullah Avcı'ya havalimanında çiçek verildi.

İstanbul'da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün görevi bıraktığını duyuran Abdullah Avcı, uçakla Trabzon'a geldi.


Taraftar gruplarının temsilcileri, Avcı'yı havalimanında çiçekle karşıladı. Taraftarlara teşekkür eden Avcı, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.


Avcı, Adana Demirspor ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak bordo-mavili takıma bugün veda edecek. Eşyalarını toparlayacak olan Avcı, daha sonra kentten ayrılacak.



#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Veda
41 dakika önce
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Görevi bırakan Abdullah Avcı Trabzon'a geldi
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