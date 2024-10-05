Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Romulo, 10. dakikada Solet ve 90+4. dakikada Fofana attı. Göztepe - Sivasspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Göztepe, Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Romulo, 10. dakikada Solet ve 90+4. dakikada Fofana kaydetti.
Sivasspor'un gollerini 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Menig attı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 12 yaparak 6. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 8 puanla 12. sırada kaldı.