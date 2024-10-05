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Fofana 90+4'te üç puanı getirdi: Göztepe sahasında Sivasspor'u mağlup etti |ÖZET

Fofana 90+4'te üç puanı getirdi: Göztepe sahasında Sivasspor'u mağlup etti |ÖZET

18:595/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İzmir'de kazanan Göztepe.
İzmir'de kazanan Göztepe.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Romulo, 10. dakikada Solet ve 90+4. dakikada Fofana attı. Göztepe - Sivasspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Göztepe, Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.


İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Romulo, 10. dakikada Solet ve 90+4. dakikada Fofana kaydetti.


Sivasspor'un gollerini 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Menig attı.


Bu sonucun ardından Göztepe puanını 12 yaparak 6. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 8 puanla 12. sırada kaldı.


GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇ SONUCU


GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Göztepe - Sivasspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Göztepe
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

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