Göztepe Beşiktaş'a hazır

İdman yağmur altında gerçekleştirildi.
Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.
#Göztepe
#Süper Lig
#Beşiktaş