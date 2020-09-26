Göztepe Gaziantep maç özeti: Kayseri Erzurum maçı kaç kaç bitti?
İzmir'deki gol düellosunda kazanan çıkmadı
Süper Lig'de Göztepe, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Gaziantep maçın başında öne geçti
Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
Tripic direğe takıldı
32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.
Soner eşitliği sağladı
50. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Tripic, kafa vuruşuyla arka direkte topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1
Göztepe Ideye ile öne geçti
61. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1
75. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer ceza sahası dışından şu attı ancak top defansa çarparak kornere çıktı.
Maxim penaltıdan attı, puanlar paylaşıldı
89. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Maxim, Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.
90+1. dakikada topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi. 2-2
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