Göztepe Kadın Voleybol Takımı Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı

16:4428/12/2025, Pazar
AA
Ezgi Bektaş, son olarak ZAON Kifisias forması giymişti.
Ezgi Bektaş, son olarak ZAON Kifisias forması giymişti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Ezgi Bektaş'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki voleybolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Açıklamada, "Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi, kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyespor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi." ifadeleri kullanıldı.

