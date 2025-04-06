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Göztepe kazanmak istiyor

Göztepe kazanmak istiyor

13:316/04/2025, Pazar
DHA
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Göztepe
Göztepe

Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılamayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı eleyip 49 yıl sonra yarı finale adını yazdıran Göztepe yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe'de sakatlıkları süren orta saha Ahmed Illdız ve Isaac Solet'in yanı sıra sol bek Djalma Silva maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Novatus Miroshi'nin ise durumu maç günü netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 750, 2'nci kategori 2 bin 750, 3'üncü kategori bin 350, 4'üncü kategori 950, 5'inci ve 6'ncı kategoriler 475, misafir tribünü ise 600 TL olarak belirlendi. Beşiktaş galibiyetiyle büyük moral bulduklarını belirten teknik direktör Stanimir Stoilov, Süper Lig'deki kazanamama serisini de sonlandıracaklarını ifade etti.

#Göztepe
#Süper Lig
#lig

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