Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İzmir ekibi Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna, alınan sonuçların ardından istifa ettiğini açıkladı. Yapılan görüşmeler sonucunda Tuna'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Ligin ilk 2 haftasındaki kötü sonuçların ardından bir çıkış yakaladıklarını ancak bunu devam ettiremediklerini aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"Göztepe son 2 maçta istediği başarıyı maalesef gösteremedi. Bazen başarısız görünen dönemler olabiliyor futbolda. Her saniye de zafer yaşayamıyoruz. Göztepe'nin hem yönetimsel anlamda hem de takım anlamında başarılı olmasını isteyen biriyim. Bu zorlu mücadelede bana en fazla desteği gösteren, muhteşem taraftarımız ve Göztepe camiası oldu. Dünkü açıklamalar (Başkan Mehmet Sepil'in açıklamaları) sonrası, bu güven ve desteğin takım üzerinde kötü bir etki yaratacağını düşündüm. Mevcut dönemde bu tür açıklamalardan uzak durulması gerekirken, olumsuz yönde bir açıklama yapılması, istifa kararını almamda etkili oldu."

Tuna, destek bekledikleri dönemdeki bu açıklamalar sonrası, takımın ihtiyacı olan güvenin 1 maçla kazanılmasının zor olduğunu düşündüğü için istifa kararı aldığını belirterek, "Başkanın yaptığı açıklama sonrasında ayrılma kararı aldım. Benimle ilgili mesele... Bu duruşu gösterdim. Teknik ekibime güveniyorum. Bundan dolayı istifa kararını aldım." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Tamer Tuna yönetiminde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. İzmir ekibi ligde 9 puanla 15. sırada yer alıyor.