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Spor GZT Giresunspor geri döndü, puanı kurtardı
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GZT Giresunspor geri döndü, puanı kurtardı

Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı ve taraflar sahadan bir puanla ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor geri döndü, puanı kurtardı
GZT Giresunspor-Sivasspor

Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Bu günün 13.30 periyodunda yer alan tek maçında GZT Giresunspor ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

  • Ev sahibi GZT Giresunspor'un gollerini 73. ve 79. dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 39. dakikada Olarenwaju Kayode ve 44. dakika Max Gradel'den geldi.

Bu sonucun ardından GZT Giresunspor puanını 36 yaptı. Sivasspor ise puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sivasspor'da Başakşehir'i konuk edecek.
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