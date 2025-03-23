Muşspor kendi evinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı. Düzcespor büyük hayal kırıklığı yaşayarak Ergene Velimeşespor’a 2-0 mağlup oldu. Bursaspor’un ligde tek mağlubiyetini tattıran Belediye Kütahyaspor ise sahasında konuk ettiği Kemerkent Bulvarspor’a 2-1 mağlup olunca 25. haftanın en kazançlısı Bursaspor oldu.