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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Kuntz ve Emre Mor iddialarına cevap

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz ayrılığı sonrası açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam için "Çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı" ifadelerini kullandı.

13:56 . 21/09/2023 Thursday
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Hakan Çalhanoğlu - Stefan Kuntz

Hakan Çalhanoğlu - Stefan Kuntz

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.


Trt Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
'Kaptan olarak benim görüşümü aldılar'

"Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda"


'Genç milli takım hocası'

''Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi''


Emre Mor iddiaları üzerine;

''Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli takım tam bir kolej havası içinde''


'Sistemimiz olması lazım'

''Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum''






#Hakan Çalhanoğlu
#Stefan Kuntz
#Emre Mor
#A Milli Takım
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