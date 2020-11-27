Hakan Çalhanoğlu'nun transfer olmak istediği takımı açıkladılar: Manchester United'a imza atacak
Hakan Çalhanoğlu'nun transfer olmak istediği takımı açıkladılar: Manchester United'a imza atacak
Milan'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu için Manchester United'ın devrede olduğu iddia edildi. Hatta milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun İngiliz devi Manchester United'a transfer olmak istediği kaydedildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Milli oyuncunun İtalya'da gösterdiği başarılı performansın ardından, birçok büyük takım Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü.
26 yaşındaki oyuncu için Avrupa basınından bomba bir haber geldi. The Sun, Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçtiğini yazarken, aynı zamanda Bild Gazetesi Spor Müdürü Christian Falk, milli oyuncunun da İngiliz devine gitmek istediğini söyledi.
Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a transfer olmak istiyor
Falk bir Youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Hakan hakkındaki Manchester United iddiaları doğru. Bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde menajeriyle, İngiliz kulübü bir görüşme gerçekleştirmişti. Hatta o dönem Juventus da Hakan ile ilgileniyordu. Fakat Çalhanoğlu bu teklifleri geri çevirdi. Çünkü bu sene sözleşmesi bitiyor ve kendisi de Manchester United'a imza atacağını biliyordu. Görüşmelerde önemli bir mesafe kaydedildi. Hakan'ın Milan ile sözleşmesi biteceği için transfer büyük ihtimalle gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.
Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek
Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor. Tuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor.
6.5 milyon euro maaş istemişti
Daha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.
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