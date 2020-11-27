Hakan Çalhanoğlu'nun transfer olmak istediği takımı açıkladılar: Manchester United'a imza atacak​

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Milli oyuncunun İtalya'da gösterdiği başarılı performansın ardından, birçok büyük takım Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü.

26 yaşındaki oyuncu için Avrupa basınından bomba bir haber geldi. The Sun, Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçtiğini yazarken, aynı zamanda Bild Gazetesi Spor Müdürü Christian Falk, milli oyuncunun da İngiliz devine gitmek istediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a transfer olmak istiyor

Falk bir Youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Hakan hakkındaki Manchester United iddiaları doğru. Bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde menajeriyle, İngiliz kulübü bir görüşme gerçekleştirmişti. Hatta o dönem Juventus da Hakan ile ilgileniyordu. Fakat Çalhanoğlu bu teklifleri geri çevirdi. Çünkü bu sene sözleşmesi bitiyor ve kendisi de Manchester United'a imza atacağını biliyordu. Görüşmelerde önemli bir mesafe kaydedildi. Hakan'ın Milan ile sözleşmesi biteceği için transfer büyük ihtimalle gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha: Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Her ne kadar İtalyanlar, milli yıldızla sözleşme uzatmak istese de henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.6.5 milyon euro maaş istemiştiDaha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş teklifi Milan'ın son teklifi 3.5 milyon euroİtalyan basınında yer alan diğer haberlerde Milan'ın yıldız oyuncuyu elinden kaçırmamak için 3 yıllık sözleşme ve 3.5 euro maaş teklif ettiği iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu cephesinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.Juventus Hakan Çalhanoğlu'nu istiyorHakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.Hakan Çalhanoğlu'na açık çekTuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor. Bu sezon 11 maçta 4 gol ve 4 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu, sadece Juventus ve Milan değil, İngiliz ve İspanyol kulüpleri de yakından takip ediyor.Milan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi: Yeni sözleşme yoldaHakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdiGaleri: Seria A'da yıldız oyuncuların maaşları açıklandı: Milli oyuncular ne kadar kazanıyor?

Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek

Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor. Tuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor.

6.5 milyon euro maaş istemişti

Daha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.

Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan çıkmadı Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın kadrosunda yer aldığı Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadyumu'nda bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A takımı Milan'ı konuk etti.Yusuf 11 başladı, Burak yedek beklediLille'de Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başlayıp 63'üncü dakikada yerini Ikone'ye bıraktığı müsabakada Zeki Çelik sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, maça yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz ise süre almadı. Hakan 61 dakika oynadıMilan'da ise Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61'inci dakikada yerini Diaz'a bıraktı.Milan'ın golü 46'ncı dakikada Castillejo'nun ayağından gelirken, Lille'in golünü ise 65'te Bamba kaydetti.Bu sonuçla birlikte Lille 8 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Milan ise 7 puanla Fransız temsilcisini takip etti.Lille-Milan maç özetini izlemek için tıklayın Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi: Liverpool'u devirdiler

Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş teklifi Milan'da gösterdiği başarılı performansın ardından adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Birçok büyük kulüp de yıldız oyuncu kadrosuna katmak için kollarını sıvamış durumda.İtalyan ekibi Milan, milli oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile masaya oturan Serie A ekibi, yıldız oyuncunun sözleşme şartlarını dinledi.Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu idman sahasını koltuk değnekleriyle terk etti6.5 milyon euro maaş istediTuttosport'un haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberin detaylarında, bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Galeri: Seria A'da yıldız oyuncuların maaşları açıklandı: Milli oyuncular ne kadar kazanıyor?