Spor Hatayspor Ömer Erdoğanın sözleşmesini uzattı
FUTBOL FUTBOL

Hatayspor Ömer Erdoğan'ın sözleşmesini uzattı

Hatayspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Başarılı çalıştırıcı da Hatayspor’un teknik direktörü olmaktan onur duyduğunu ve takım için başarılı bir gelecek oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Hatayspor ligde 6. sırada bulunuyor.
Hatayspor ligde 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve ekibi iki sezon daha Atakaş Hatayspor’umuzda. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ve Yardımcı Antrenörümüz Özhan Pulat katıldı. Ömer Erdoğan ve ekibine görevlerinde sonsuz başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

  • Ömer Erdoğan: "Hatayspor’un teknik direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum"
  • Ömer Erdoğan, Hatayspor için başarılı bir gelecek oluşturmaya çabaladıklarını belirterek, “Hatay’a geldiğimden beri kulüpte ve şehirde insanlar tarafından çok iyi karşılandım. Hatayspor’un teknik direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum. Bana güvendikleri için Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’a ve tüm yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Bu takım için başarılı bir gelecek oluşturmaya çabalıyoruz. Kısa zamanda çok emek vererek ülke futbolunun en üst arenasında şehrimizin ve takımımızın ismini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ve futbolcularıma da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok kısa zamanda bana evimdeymişim gibi hissettiren taraftarlarımıza da minnettarım. Tüm konsantrasyonumuzla 2.5 yıl daha burada olacağımız için çok mutluyum. Bu şehri seviyorum. Burası özel bir kulüp. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu yeni sözleşme tüm camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Boupendza'ya en iyi teklifi yapan kulüp belli oldu
SPOR
Boupendza'ya en iyi teklifi yapan kulüp belli oldu

Ömer Erdoğan: Boupendza'ya ciddi teklifler geldi
SPOR
Ömer Erdoğan: Boupendza'ya ciddi teklifler geldi


Abone Ol Google News
Yerli metrobüs görücüye çıktı

Yerli metrobüs görücüye çıktı

Tek şarj ile 250 kilometre yol alabiliyor.
Iğdırlı 3 girişimci keşfetti

Iğdırlı 3 girişimci keşfetti

30 ile 50 milyon ton civarında.
Ne muhalefetne İBB anlar

Ne muhalefet
ne İBB anlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması.

​Onları görünce makam aracını durdurdu.
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.

Turkcell duyurdu

Turkcell duyurdu

​BİP Durum özelliği yakında geliyor.

Kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.

ABD'yi köşeye sıkıştıracak

Benimki keçi inadı

Benimki keçi inadı

​Keçi çobanı iş adamı oldu başarısını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.