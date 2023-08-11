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Spor

Henry Onyekuru Adana Demirspor'dan resmen ayrıldı

Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer olduğunu açıkladı.

21:32 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Niyeryalı oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fahya'ya transfer oldu.

Adana Demirspor resmi açıklama yaptı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada,
"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
ifadeleri yer aldı.

26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'da 30 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.



#Adana Demirspor
#Onyekuru
#Transfer
2 saat önce
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