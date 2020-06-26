Hikmet Karaman'ın Fenerbahçe planı: İlk 11'de değişiklik yapacak
Yeni Malatyaspor’un başında ilk galibiyetini geçen hafta Göztepe karşısında alan teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcuları arasında oluşan forma rekabetine önem veriyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında Bifouma ve Hafez'e görev vermesi bekleniyor.
Haber MerkeziİHA
Göreve başladığı günden beri ekibiyle birlikte disiplinli çalışmaya büyük önem veren teknik direktör Hikmet Karaman, forma rekabeti konusunda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Geçen hafta Göztepe karşısında Hadebe ve Fofana’ya 11'de şans veren Karaman’ın bu haftaki Fenerbahçe maçında değişikliğe gideceği öğrenildi.
Karaman’ın sakatlığı düzelen Bifouma ve geçen hafta Göztepe maçında oyuna ikinci yarıda girdikten sonra katkı sağlayan Hafez’e Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de şans tanıyabileceği belirtiliyor.
Süper Lig’in 29. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde futbolcularına ciddiyet uyarısı yapan Karaman, forma rekabetine girmeyen oyunculara kadro yüzü göstermeyeceğinin mesajını verdi.
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