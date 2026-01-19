Holiganlardan Zpor'a bıçaklı tehdit

Trendyol 1. Lig’de hafta sonu oynanan karşılaşmada Erzurumspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından yaşanan bir olay ise büyük tepki topladı.





GZT'ye bağlı spor markası Zpor editörü Recep Tayyip Kaya, memleketinin takımı Erzurumspor’un galibiyet paylaşımına yalnızca bir alkış emojisiyle yorum yaptı. Ancak bu masum yorumun ardından bazı holiganlar tarafından Kaya’ya yönelik ırkçı ve tehdit içeren mesajlar gönderildi.





Yapılan yorumlardan biri ise büyük şaşkınlığa neden oldu. Bir holigan, Recep Tayyip Kaya’yı etiketleyerek "Kadıköy’e geldiğinde hatırlat, sana güzel bir bıçak sıcaklığını hissettireyim" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, doğrudan tehdit içermesi nedeniyle büyük tepki çekti.





Tehdit ve ırkçı içerikli mesajların ekran görüntülerinin yayılmasının ardından çok sayıda futbolsever sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

Albayrak Medya’dan hukuki adım





Yaşanan gelişmeler üzerine Albayrak Medya Grubu, Zpor editörü Recep Tayyip Kaya’ya yönelik tehdit ve ırkçı saldırılarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtildi.







