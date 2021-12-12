Zlatan Ibrahimovic Milan'ı ipten aldı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Udinese sahasında Milan'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bir puan Zlatan'dan
Udinese'nin golünü 17. dakikada Beto atarken, Milan'ın golünü ise 90+2 dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Isaac Success 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Milan puanını 39'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Udinese ise puanını 17'ye yükseltti. Mücadelede takımına 1 puanı getiren Ibrahimovic şık bir gol kaydetti.
Ibrahimovic'in attığı gol;
Ibrahimovic'den son dakikada harika bir gol! #SerieA @AykutAYDIN2 @dorukeskin pic.twitter.com/ROLFE6BLv4
Ibrahimovic'den son dakikada harika bir gol! #SerieA @AykutAYDIN2 @dorukeskin pic.twitter.com/ROLFE6BLv4— S Sport (@ssporttr) December 11, 2021