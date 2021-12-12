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Zlatan Ibrahimovic Milan'ı ipten aldı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan deplasmanda Udinese ile Zlatan Ibrahimovic'in son dakikada attığı şık golle 1-1 berabere kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahimovicin attığı golü izle: Udinese-Milan
Zlatan Ibrahimovic bu sezon 14 maçta, 7 gol ve 2 asistle oynadı.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Udinese sahasında Milan'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bir puan Zlatan'dan

Udinese'nin golünü 17. dakikada Beto atarken, Milan'ın golünü ise 90+2 dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Isaac Success 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Milan puanını 39'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Udinese ise puanını 17'ye yükseltti. Mücadelede takımına 1 puanı getiren Ibrahimovic şık bir gol kaydetti.

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