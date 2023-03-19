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Spor

Ibrahimovic'ten tarihi gol

Milan'ın emektar yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Serie A tarihinin gol atan en yaşlı oyuncusu oldu.

10:21 . 19/03/2023 Pazar
AA
Zlatan'ın gol vuruşu ve sevinci

Zlatan'ın gol vuruşu ve sevinci

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, üst sıralara oynayan Milan ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada Udinese, Milan'ı 3-1 yenerek, 3 puan aldı.


Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Pereyra, 45+6. dakikada Beto ve 70. dakikada Ehizibue kaydett. Konuk kırmızı-siyahlı takımın tek golünü ise 45+4. dakikada penaltıdan Ibrahimovic attı.


Milan'ı sahasında 3-1 mağlup eden Udinese, puanını 38 yaptı ve 8. basamakta yer buldu. Milan ise haftayı puansız kapatırken, zirve yarışında yara aldı. Lider Napoli'nin 20 puan gerisinde 48 puanla 4. sırada bulunan kırmızı-siyahlı takım son 3 haftada 2. yenilgisini aldı.


Serie A'da "gol atan en yaşlı oyuncu" unvanı el değiştirdi

İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 41 yıl 166 günlükken bugün attığı bu golle Serie A tarihinde "gol atan en yaşlı oyuncu" unvanını da ele geçirdi.


Ibrahimovic'ten önce bu unvanın sahibi bir başka Milanlı Alessandro Costacurta idi. Costacurta 41 yaş 25 günlükken, Mayıs 2007'de yine Udinese'ye karşı ve yine penaltıdan attığı golden bugüne dek bu unvanının sahibiydi.









#Serie A
#Zlatan Ibrahimovic
#Milan
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