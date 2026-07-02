Icardi cephesinden son dakika Galatasaray açıklaması

Icardi'nin menajeri Pino, Galatasaray ile son olarak 18 Mayıs tarihinde görüşüldüğünü ve o toplantıda anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Daha sonra kulüple herhangi bir müzakere yapmadıklarını bildiren Pino, Icardi'nin oynama garantisi talep ettiğine dair basında çıkan iddiaları da yalanladı.

Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun açıklaması şöyle:

"Sayın Icardi ve şahsımı sistematik şekilde karalamayı amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak istiyorum. 18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı.

Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim; bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır.

Bu toplantının ardından başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik (ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik.

Bu saldırılar, yanlış bilgiler yayarak bizi karalamayı ve Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır.