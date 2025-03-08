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İlhan Palut: Bugün futbolun trajedik yüzüydü

İlhan Palut: Bugün futbolun trajedik yüzüydü

21:088/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut
Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, Antalyaspor karşısında kritik bir maça çıktıklarını söyledi.


Ligde her puanın artık altın değerinde olduğuna dikkati çeken Palut, Antalyaspor'un Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle özellikle iç sahada iyi performanslar çıkardığını kaydetti.


'Çok net pozisyonlardan faydalanamadık'

"İkinci yarıya da rakip daha çok topa sahip olarak başladı. Biz bu arada güzel bir gol bulduk. Golden sonra Antalyaspor oyunu forse etmek istedi. Biz de bu arada çok net pozisyonlardan faydalanamadık."


'Karambolden golü yedik'

"Rakibe pozisyon vermeden bir penaltıdan, bir de karambolden golü yedik. Daha dikkatli olmalıydık. Bazen futbolcular doğru işler de hatalı işler de yapabilir. Bunun sorumlusu da bizleriz."


'Bunun için üzgünüm'

"En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm. Ligde alt ve orta blok diye bir şey kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde."





#Çaykur Rizespor
#İlhan Palut
#Trendyol Süper Lig
#Antalyaspor

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