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İlhan Palut: Oyuncularımı kutlamak istiyorum

İlhan Palut: Oyuncularımı kutlamak istiyorum

23:292/02/2025, dimanche
Yeni Şafak
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Teknik direktör İlhan Palut
Teknik direktör İlhan Palut

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Takımın performansından mutlu olduğunu dile getiren Palut, "Bu oyun disiplinini göstermemiz gerekiyor. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çalışarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör İlhan Palut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İlhan Palut'un açıklamaları şöyle:
'Savunma anlamında pozisyon vermedik'

"Aslında demiştim maçtan önce Fenerbahçe'nin her türlü dizilişine karşı planlarımızı yaptık. Maçın başından itibaren planlar işledi. Savunma anlamında pozisyon vermedik, ofansif anlamda 2 gol, girişimler, artırabileceğimiz anlar oldu. Fenerbahçe duran toplardan oldu, 1 golleri ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. Çok uzun bir takım, Dzeko, En-Nesyri, iki stoperleri. Duran toptan etkili olabiliyorlar."

'Bizim adımıza kötü senaryoydu'

"Bir penaltı pozisyonu oldu. Bu penaltı pozisyonuyla ilk yarıyı 2 farklı önde olma şansını kaçırdık. 1 kişi de eksik kaldık. Bizim adımıza kötü senaryoydu. İkinci yarıda paslı çıkışımızı yapamaz olduk. Kolay değil. Savunma yaparken efor sarf ediyorsunuz, geriye yaslanıyorsunuz. Kazandığınız toplarda yolunuz uzuyor, bağlantı oyuncularından eksikler var. Beklediğimiz ortam oldu."


'Fenerbahçe, yan toptan yine gol buldu'

"Fenerbahçe çok orta yaptı, bir noktaya kadar savunduk. Oyuncu değiştirirken 2. kırmızı kart. Biraz daha 5-3-2'ye devam edebilsek, gerekli uyarıları yapamadan 2-2 oldu. Kaleci hariç 8 kişi de olsak 2-2'yi korumaya çalıştık. Fenerbahçe, yan toptan yine gol buldu. Şanslı olduğumuz anlar vardı, direkten dönenler... Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Ben ne dediysem yaptılar."

'Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum'

"11'e 11, 11'e 10, 11'e 9'ken yaptılar. Gollerden sonra karmaşıklaşan durum vardı. 9 kişi, 3-2 mağlubuz, takımım 1 gol için oyunu zorladı. Bugün puan alamadık ama değerini bilirsek buradan güçlü ayrılabiliriz. Biz böyle oynayabiliyor isek bunu her maçta oynamak zorundayız. Yenilgi hariç yara da aldık ama bu oyun disiplinini göstermemiz gerekiyor. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çalışarak yolumuza devam edeceğiz."






#İlhan Palut
#Çaykur Rizespor
#Fenerbahçe

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