İmkansızı başardılar: 8. lig takımı 7 takımı eleyip Premier Lig takımıyla eşleşti

İngiltere'de 8. lig takımı Marine FC elde ettiği başarıyla gündem haline geldi. FA Cup'ta çıktığı 7 maçta da rakiplerini bir bir eleyen Marine FC'nin yeni rakibi Premier Lig takımı Tottenham oldu.

Jose Mourinho'nun öğrencileriyle karşılaşacak olan Marine FC büyük bir heyecan yaşıyor. İngiliz basınının gündemine yerleşen kulüp Tottenham ile kendi sahasında oynamak için İngiltere Futbol Federasyonu'nun sağladığı destekle stadyumunu uygun hale getirmek için çalışmalara başladı.

Stadyum kapasitesine ve uygunluğuna göre maçlara seyirci almaya başlayacak olan İngiltere'de herkesin gözü Marine FC ile Tottenham arasında oynanacak mücadeleye çevrildi.

Tottenham, geçen sezon FA Cup'ın beşinci turuna ulaşmış ve Premier Lig rakiplerinden Norwich City'ye penaltılarla yenilmişti. Ancak bu sezon Tottenham çok daha üstün bir seviyede gibi görünüyor. Londra temsilcisi şu anda 10 maçın ardından Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor ve 1991'den beri ilk FA Cup şampiyonluğunu umut ediyor.