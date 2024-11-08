İngilizlerden bomba Jose Mourinho iddiası! 'Newcastle'a gitmek istiyor'

Fenerbahçe'nin sezon başında mutlak şampiyonluk hedefiyle takımın başına getirdiği Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertli takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Son olarak İngiliz basınından The Guardian, bomba bir iddiayı okuyucuları ile paylaştı. İngiliz gazetesinin haberine göre Mourinho, Eddie Howe ile yolların ayrılması durumunda Newcastle'ın başına geçmek istiyor.





Haberde Jose Mourinho'nun Süper Lig'de mutlu olmadığına değinildi ve Trabzonspor maçı sonrası sarf ettiği, "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister, Premier Lig, Fransa, Almanya, Hollanda ve Portekiz ligleri yayınlanıyor. Bu ligi niye izlesinler?" sözleri paylaşıldı.









NEWCASTLE İLE BAĞLANTISINI SÜRDÜRÜYOR





Portekizli teknik adamın, Newcastle ile yakın ilişkilerini sürdürdüğü ve mart ayında Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Newcastle başkanı Yasir al-Rumayyan ile bir toplantıda bir araya geldiği ifade edildi.























