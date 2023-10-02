Inter'de Lautaro Martinez fırtınası

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7’si Serie A, 1’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 8 maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist katkısı sağladı. Arjantinli futbolcu, sezonun ilk 8 maçlık bölümünde gösterdiği performansla, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atmış oldu.