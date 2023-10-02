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Spor

Inter'de Lautaro Martinez fırtınası

Inter forması giyen 26 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez, bu sezon çıktığı 8 maçta 10 gol, 2 asist yaparak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

16:08 . 2/10/2023 الإثنين
IHA
Lautaro Martinez'in güncel piyasa değeri 85 milyon euro.

Lautaro Martinez'in güncel piyasa değeri 85 milyon euro.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de top koşturan Lautaro Martinez, sezona hızlı bir başlangıç yaptı.


26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7’si Serie A, 1’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 8 maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist katkısı sağladı. Arjantinli futbolcu, sezonun ilk 8 maçlık bölümünde gösterdiği performansla, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atmış oldu.


Martinez, Monza ve Fiorentina’ya 2’şer, Cagliari’ye 1, Salernitana’ya 4 gol atarken, Milan karşısında da 2 asistle oynadı.


Lautaro Martinez, daha önce 2021-2022 sezonunda ilk 8 maçta 5 golle en iyi başlangıcını yapmıştı.





#Inter
#Lautaro Martinez
#Serie A
#Şampiyonlar Ligi
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