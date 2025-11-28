Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Irkçı pankarta komik ceza

Irkçı pankarta komik ceza

Yeni Şafak
14:0828/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sırp taraftarlar, Osmanlı Padişahı I. Murad’ı şehit eden Milos Obiliç’i tasvir eden bir pankart açmıştı.
Sırp taraftarlar, Osmanlı Padişahı I. Murad’ı şehit eden Milos Obiliç’i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart dolayısıyla Partizan'a 40 bin euro para cezası verildi.

Basketbol Avrupa Ligi, Partizan’a Fenerbahçe Beko ile oynanan 12. hafta maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart ve tribün olayları nedeniyle 40 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.


Organizasyonun resmi duyurusunda, “Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında sebep olduğu çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin euro para cezası verilmiş, ev sahibi olarak oynayacakları maçların salon kapasitesinin bir bölümüyle sınırlı şekilde oynanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.


Avrupa Ligi, tribün kapatma cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını, ancak kulübün benzer bir ihlalde bulunması halinde yaptırımın doğrudan uygulanacağını belirtti.


Fenerbahçe şikayette bulunmuştu

Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda Partizan’ı 99-87 yendiği karşılaşmada Sırp taraftarlar, 1389’daki I. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Padişahı I. Murad’ı şehit eden Milos Obiliç’i tasvir eden bir pankart açmıştı.


Tribünlerde uzun süre Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken, skandal pankart büyük tepki çekmişti.


Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, olayla ilgili gerekli mercilere şikayette bulunduklarını ancak tüm uyarılara rağmen pankartın tribüne alınmasına izin verildiğini açıklamıştı.




#Partizan
#Fenerbahçe
#Basketbol Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI: EUS sonuçları nereden sorgulanır?