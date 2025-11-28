Irkçı pankarta komik ceza

Basketbol Avrupa Ligi, Partizan’a Fenerbahçe Beko ile oynanan 12. hafta maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart ve tribün olayları nedeniyle 40 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.





Organizasyonun resmi duyurusunda, “Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında sebep olduğu çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin euro para cezası verilmiş, ev sahibi olarak oynayacakları maçların salon kapasitesinin bir bölümüyle sınırlı şekilde oynanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.





Avrupa Ligi, tribün kapatma cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını, ancak kulübün benzer bir ihlalde bulunması halinde yaptırımın doğrudan uygulanacağını belirtti.





Fenerbahçe şikayette bulunmuştu





Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda Partizan’ı 99-87 yendiği karşılaşmada Sırp taraftarlar, 1389’daki I. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Padişahı I. Murad’ı şehit eden Milos Obiliç’i tasvir eden bir pankart açmıştı.





Tribünlerde uzun süre Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken, skandal pankart büyük tepki çekmişti.





Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, olayla ilgili gerekli mercilere şikayette bulunduklarını ancak tüm uyarılara rağmen pankartın tribüne alınmasına izin verildiğini açıklamıştı.











