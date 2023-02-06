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Spor

İskenderunspor'dan yardım çağrısı: 2 antrenör enkaz altında

TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, iki antrenörün göçük altında kaldığını ve acil yardım beklediklerini duyurdu.

13:06 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
İskenderunspor

İskenderunspor

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.


AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. TFF 2'nci Lig ekibi İskenderunspor, yaşanan depremin ardından iki antrenörün göçük altında kaldığını belirtirken, tüm kulüp personellerinin ve oyuncuların, kurtarma çalışmalarına dahil olduğunu bildirdi. 


"Yardım bekliyoruz"

İskenderunspor'un paylaşımı şu şekilde: "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden iki hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderun için ACİL YARDIM beklemekteyiz."




#İskenderunspor
#deprem
#Kahramanmaraş
13 dakika önce
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İskenderunspor'dan yardım çağrısı: 2 antrenör enkaz altında
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