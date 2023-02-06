İskenderunspor'dan yardım çağrısı: 2 antrenör enkaz altında

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. TFF 2'nci Lig ekibi İskenderunspor, yaşanan depremin ardından iki antrenörün göçük altında kaldığını belirtirken, tüm kulüp personellerinin ve oyuncuların, kurtarma çalışmalarına dahil olduğunu bildirdi.

İskenderunspor'un paylaşımı şu şekilde: "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden iki hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderun için ACİL YARDIM beklemekteyiz."